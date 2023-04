Timo onnistui kuvaamaan sympaattisen saukkoperheen touhuja: "Kevään kohokohta"

– Osasin etsiä, mutta en olettanut, että löydän perheen jota pääsen kolme kertaa kuvaamaan, mikä on ihan poikkeuksellista.

Kakko-Quednaulle saukkoperheen kohtaaminen on ollut kevään kohokohta.

– Tämä oli upea kohtaaminen. Se, että pääsi niitä rauhassa seuraamaan, on varmasti tämän kevään kohokohta.

Saukkoja saattaa nähdä vesistöillä tai niiden rantamilla

Aikoinaan lähes sukupuuton partaalle joutunut saukko on tehnyt onnistuneen paluun ja vallannut Suomea pala palata takaisin. Nykyisin tämän sympaattisen räpyläjalan saattaa hyvällä tuurilla nähdä talvisin ja keväisin muun muassa sulilla vesistöillä tai niiden rantamilla.

– Hyvälle sulapaikalle voi kertyä neljästä viiteen saukkoa, jos on oikein hyvä tuuri, mutta yleensä talvellakin nähty ryhmä on emo ja edelliskesän poikaset, joita on yhdestä kolmeen, biologi ja saukkotutkija Risto Sulkava sanoo.