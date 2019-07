Odottamaton käänne Veronican matkalla: "Opas soitti, että karhut ovat jo pihalla" – katso suomalaiskuvaajan liikuttavat otokset pentuja halaavasta emosta

– Olimme kojulle johtavalla polulla, kun oppaalle soitettiin, että pennut ovat jo siinä suoalueella, jonka reunalla koju on. Siinä vaiheessa jännitti aika paljon, Mikkola kertoo.

"Tuli tunne, että uskallanko tuosta edes kävellä"

Luontokuvauksessa on haasteensa

Luontokuvaaminen ei aina ole helppoa ja tilanteet voivat mennä ohi nopeastikin tai niitä voi joutua väijymään tuntikausia. Mikkola on harrastanut luontokuvausta noin vuoden verran.

Mikkola kertoo kuulleensa, että karhuemo saattaa ajaa pentunsa puuhun turvaan, jos uroskarhuja on lähellä.

Vieressä jökötti haarahaukka

– Eivät ne linnut karhuista välitä, ovat varmaan aika tottuneet niihin. Opas sanoi, että katsokaapa, mikä tuossa on, ja että siitä kannattaa myös ottaa kuvia. Haarahaukkaa ei ihan joka päivä näe, Mikkola kertoo.

Metsähallituksen suunnittelijana ja oman yrityksensä luonto-oppaana työskentelevä Pekka Veteläinen kertoo, että haarahaukka on yleinen maailmalla, mutta Suomessa se on harvinainen. Myös merikotkat vierailevat usein kuvauspaikoilla.

Vinkit luonnossa liikkujille

– Silloin kannattaa puhua jotakin, että karhuemo huomaa ihmisen saapuneen paikalle. Sitten täytyy rauhallisesti palata takaisin siihen suuntaan, mistä on tullutkin. Juoksemaan ei saa lähteä. Tilanne voi olla vaarallinen, jos ihminen joutuu karhunpentujen ja emon väliin.

– Emo tekee sen pelotellakseen häiritsijän pois. Sen näkee kyllä emosta, onko se tosissaan, vai tekeekö se valehyökkäystä. Jos kyseessä on valehyökkäys, emo tekee itsestään suuremman, kuin mitä on ja tulee ikään kuin pomppimalla kohti. Oikeassa hyökkäyksessä sillä on korvat luimussa ja se tulee matalampana eteenpäin.