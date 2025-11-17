Sami Välimäki kamppaili Bermudan rajuissa tuulissa jakamaan PGA-kiertueen sunnuntaina päättyneen kilpailun 18:tta sijaa. Samalla hän nousi golfin maailmanrankingissa sadan parhaan joukkoon sijalle 98.
Välimäelle kirjattiin kilpailusta neljä alle parin tulos 280, joka koostui kierroslukemista 71, 69, 67 ja 73.
– Tuloksellisesti oli hyvä viikko, mutta ei näissä keleissä ollut kauheasti järkeä. Nyt on vaikea sanoa, millaista pelaaminen täällä oli, Välimäki kommentoi kilpailua Golfpisteen mukaan.
Välimäki sai päätöspäivään neljä birdietä, mutta kierrokseen kertyi myös neljä bogia ja 15. reiältä tuplabogi.
– Ihan jees päivä. Alkoi jo olla aika mahdoton pelata lopussa, Välimäki todisti.
Suomalainen ansaitsi palkintorahaa 82 500 dollaria eli noin 71 100 euroa.
Lue myös: Sami Välimäeltä upea suoritus – lompakko pullistui yli 400 000 eurolla
Välimäki kapusi edellisviikosta maailmanrankingissa viidellä pykälällä sijalle 98. PGA:n syyssarjan rankingissa hän nousi sijalle 74.