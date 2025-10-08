Golftähti Brooks Koepkan vaimo Jena Sims Koepka on kokenut keskenmenon.

Golfin viisinkertainen major-voittaja, entinen maailmanlistan ykkönen Brooks Koepka ja hänen vaimonsa Jena Sims Koepka saivat ensimmäisen lapsensa Crew'n kuusi viikkoa etuajassa heinäkuussa 2023. Crew'sta oli määrä tulla isoveli vuoden 2026 alussa, mutta Koepkoja koettelee sen sijaan suuri suru.

– 16. raskausviikolla saimme tietää, että vauvamme sydän oli lakannut lyömästä. Tämä on suru, johon yksikään vanhempi ei ole koskaan valmistautunut. Olemme murtuneita, mutta toivomme voivamme jonain päivänä tarjota Crew'lle sisaruksen, Jena Sims Koepka kirjoittaa Instagramissa.

Hän jatkaa, että liian usein vastaavanlaiset tapaukset jäävät vaietuiksi.

– Naisten lisääntymisterveyden ymmärtämiseksi ja tukemiseksi tarvitaan vielä paljon työtä ja tutkimusta. Jos olet kokemassa tai kokenut keskenmenon tai hedelmättömyyttä, tiedäthän, ettet ole yksin.

Jena Sims Koepka jakaa lisäksi tunnustusta lääkäreille ja hoitajille, "joiden on kerrottava tällaisia sydäntäsärkeviä uutisia joka päivä".

– Se on varmasti heidän työnsä vaikein osa. Olette myös sydämessäni.