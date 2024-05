"Tietää, että ei halunnut tätä, mutta suostui silti" – miten tunnistaa haitallisen manipuloinnin?

Jokainen pyrkii joskus vaikuttamaan muiden mielipiteisiin tai päätöksiin. Älä nyt tota pyörää osta, se on huono, sanomme, koska haluamme varoittaa.

Erikoispsykologi Nina Lyytisen mukana on luonnollista, että ihmisellä on "itsekkäitä" pyrkimyksiä. Toisinaan neuvon tai ohjeen kaapuun verhotut ohjeet tai vaatimukset ovat kuitenkin oman edun tavoittelua, josta koituu toiselle haittaa. Silloin kyseessä on manipulointi, joka on vahingollista.

– Kun manipulointi on haitallista, siellä on itsekkäitä pyrkimyksiä. Voidaan yrittää vaikuttaa toisen tunteisiin, siinä voi olla epäeettisiä piirteitä. Toisen tarpeet ja toiveet eivät ole huomioituna, Lyytinen kuvaa Huomenta Suomessa.

"Monesti pelkäämme juuri sitä, miten toinen reagoi"

Myynti- ja markkinointitilanteissa ja haitallisissa ihmissuhteissa on usein manipuloinnin piirteitä. Toista syyllisestään tai painostetaan tekemään jotakin tai suostumaan asiaan, jota hän ei halua tehdä.

– Usein ne ovat läheisimmät suhteet, joissa on kaikkein vaikein kieltäytyä, tai missä tunteita liikkuu suuntaan ja toiseen, erikoispsykologi Satu Pihlaja kuvaa.

Manipuloija ymmärtää toisen heikkoudet ja osaa käyttää niitä edukseen saadakseen hyötyä itselleen; ehkä hän tietää aina kaiken paremmin, joten hänen "kannattaa tehdä" perheessä kaikki päätökset.

Manipulaatiosta on vaikeaa kieltäytyä eikä ein sanomiselle aidosti ole tilaa. Manipuloitavana oleva yleensä haluaa myös välttää konfliktia, joka kieltäytymisestä seuraisi.

– Monesti pelkäämme juuri sitä, miten toinen reagoi, Lyytinen sanoo.

– Jos mukana on ollut paljon sumuttamista, saattaa alkaa epäillä itseään: tapahtuuko tämä oikeasti? Kun kyse on taitavasta manipuloinnista, [manipuloitavalla] on toki konfliktin pelko, mutta myös se [tunne], että minussa itsessäni on jotakin vikaa: olenko vähän hullu, vai mitä tässä tapahtuu?

Tilanteesta tekee kinkkisen se, että manipulaatiota on myös vaikea tunnistaa.

– Paljon puhutaan siitä, että empaattiset ihmiset ovat helpommin manipuloitavissa. Sanoisin, että kyllä jokainen jossakin tilanteessa voi olla helpommin manipuloitavissa, esimerkiksi, jos on elämän kriisi tai sairastuminen, joka vaikuttaa omaan tilaan, Pihlaja kuvailee.

Jos työelämässä haluaa saavuttaa jotain, on kenties alttiimpi suostumaan manipuloivan pomon ehdotuksiin. Manipulointi aiheuttaa haitallisia tunnevaikutuksia.

– Ei tunnu kivalta, jos suostuu sellaiseen, joka on omia arvoja ja toiveita vastaan. Tietää, että ei halunnut tätä, mutta suostui silti, Pihlaja sanoo.

"Se on manipuloija, joka on toiminut väärin"

Kun omia rajoja jatkuvasti ylitetään, olo on lopulta arvoton. Ihminen voi kadottaa omat toiveensa ja tarpeensa. Esimerkiksi rakkaushuijauksissa manipuloiminen aiheuttaa voimakkaita häpeän tunteita ja syyllisyyttä, joka estää puhumasta tilanteesta.

– Aina silloin, kun on kyse haitallisesta manipuloinnista, niin se on manipuloija, joka on toiminut väärin, se voi tuoda ymmärrystä, Lyytinen korostaa.

Voiko toista manipuloida vahingossa? Miten vastustuskykyä manipuloinnille lisätään? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

