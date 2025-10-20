Suomessa tiet voivat olla osassa maata vielä maanantaiaamuna liukkaita yöpakkasten jäljiltä.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä pohjoisessa Lapissa aamuyhdeksään asti. Eteläisessä Suomessa huonon ajokelin varoitus on voimassa niin ikään aamuyhdeksään saakka.

– Aamulla on mahdollisesti liukasta etelässä kuuran takia ja pohjoisessa märkien tienpintojen jäätymisen vuoksi, tiivistää päivystävä meteorologi Tuukka Keränen Ilmatieteen laitokselta.

Sää alkaa kuitenkin vähitellen lämmetä, ja päivälämpötilat ovat maanantaina laajasti plussalla. Elohopea kohoaa viidestä kymmeneen asteeseen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on kylmempää, ja osassa Lappia on pikkupakkasta myös päivällä.

Yöpakkaset väistyvät alkuviikolla lähes koko maasta Lappia lukuun ottamatta. Erityisesti maan eteläosiin alkaa virrata lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa.

Lapissa kylmyys jatkuu. Erityisesti Pohjois- ja Keski-Lapissa saattaa sataa viikon puolivälin paikkeilla uutta lunta. Ajoittaisia sateita on tiedossa muuallekin maahan, mutta ne tulevat pääosin vetenä.