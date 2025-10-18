Maan etelä- ja keskiosissa tienpinnoille saattaa muodostua kuuraa lämpötilojen pudotessa pakkasen puolelle.

Ajokeli saattaa jatkua huomenna sunnuntaina paikoin haastavana, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Yöllä maan etelä- ja keskiosissa tienpinnoille saattaa muodostua kuuraa, jos lämpötilat putoavat pakkasen puolelle. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta, sillä lämpötilat eivät pilvisyyden vuoksi laske yhtä paljon kuin lauantain vastaisena yönä.

– Siinä on edelleen kuuran riski etenkin siltojen ja vesistöjen läheisyydessä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki.

Maan etelä- ja keskiosissa sää on poutainen. Maan pohjoisosassa liikkuu vesisateita, Keski- ja Pohjois-Lapissa sade tulee räntänä tai lumena. Lunta voi kertyä pohjoisessa paikoin 2–5 senttiä.

Päivällä lämpötila nousee etelärannikolla lähelle kymmentä astetta. Muualla maassa päästään reiluun viiteen asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötilat jäävät viiden asteen alapuolelle. Aivan pohjoisimmassa Lapissa lämpötila on nollan tuntumassa.

Maanantaina sää jatkuu pitkälti samanlaisena. Maan keskivaiheille muodostuu kapea sadealue, joka tuo mukanaan mahdollisesti sadetta tai lunta. Pohjoisessa sateet tulevat pitkälti lumena.

Etelässä sää jatkuu poutaisena, etelärannikolla voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.