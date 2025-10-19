Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä pohjoisemmassa Lapissa ja maan eteläosassa.

Suomessa on maanantain vastaisena yönä jälleen monin paikoin pakkasta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Pohjoisessa pakkanen voi painua lähelle kymmentä astetta, ja märät tienpinnat voivat jäätyä illan sateiden jäljiltä. Lapissa on satanut sunnuntaina paikoin lunta ja vettä, ja osan sateista povataan jatkuvan iltaan saakka.

Myös maan eteläosassa on tiedossa pakkasyö. Maanpintaan voi muodostua kuuraa, ja tiet saattavat olla liukkaita. Sen sijaan maan keskivaiheilla on pilvisempää, eikä lämpötila todennäköisesti valahda pakkaselle.

– Aamulla on mahdollisesti liukasta etelässä kuuran takia ja pohjoisessa märkien tienpintojen jäätymisen vuoksi, tiivistää päivystävä meteorologi Tuukka Keränen.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä pohjoisemmassa Lapissa sunnuntaista alkuillasta maanantaiaamuun asti. Etelässä huonon ajokelin varoitus on voimassa maanantain vastaisesta yöstä aamuun saakka.

Yöpakkasia on ollut kuluneen viikonlopun aikana eri puolilla maata, mikä on paikoitellen heikentänyt ajokeliä.

Esimerkiksi Tampereella Pirkanmaalla ja Lahdessa Päijät-Hämeessä tapahtui lauantaiaamuna useiden autojen kolareita, kun tiet olivat kuurasta liukkaita.

