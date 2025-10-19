Etelässä on poutaista, pohjoisessa lumisateet ovat mahdollisia.

Ajokeli muuttuu varhain sunnuntaina huonoksi isossa osassa maata, selviää Ilmatieteen laitoksen varoituskartasta.

Maan etelä- ja keskiosissa tienpinnoille muodostunee yön aikana kuuraa, mikä heikentää ajokeliä aamuyöstä alkaen. Lämpötilat eivät ole kuitenkaan tiettävästi laskemassa pilvisyyden vuoksi yhtä paljon kuin edeltävänä yönä.

– Siinä on edelleen kuuran riski etenkin siltojen ja vesistöjen läheisyydessä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki kertoi STT:lle lauantai-iltana.

Maan etelä- ja keskiosissa sää on poutainen. Maan pohjoisosassa liikkuu vesisateita, Keski- ja Pohjois-Lapissa sade tulee joko räntänä tai lumena, minkä myötä onnettomuusriski teillä on kohonnut aamu- ja iltapäivällä. Lunta voi kertyä pohjoisessa paikoin 2–5 senttiä.

Päivällä lämpötila nousee etelärannikolla lähelle kymmentä astetta. Muualla maassa päästään reiluun viiteen asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötilat jäävät viiden asteen alapuolelle. Aivan pohjoisimmassa Lapissa lämpötila on nollan tuntumassa.

Maanantaina sää jatkuu pitkälti samanlaisena. Maan keskivaiheille muodostuu kapea sadealue, joka tuo mukanaan mahdollisesti sadetta tai lunta. Pohjoisessa sateet tulevat pitkälti lumena.

Etelässä sää jatkuu poutaisena, etelärannikolla voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

Sunnuntaina alkuyöstä Ilmatieteen laitoksen varoituskarttaan ei ollut merkittynä säävaroituksia maanantaille.