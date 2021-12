Kaikki eivät innostu jouluisista rallatuksista – tämän takia joulumusiikki voi ärsyttää

Klarnan toteuttaman tutkimuksen mukaan suomalaiset taas eivät pidä Mariah Careyn jouluisesta, All I Want For Christmas Is You -hittibiisistä aivan yhtä paljon kuin muut maat. Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät Mariahin kappaleesta 15 prosenttia globaalia keskiarvoa vähemmän. Toisaalta seitsemän prosenttia vastanneista suomalaisista pitää tämän jouluisen biisin kuuntelemista hyväksyttävänä aivan jokaisena vuodenaikana.