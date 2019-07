Tiesitkö, että unitilassa tehty henkirikos voidaan jättää oikeudessa rankaisematta? Kahdeksan mielenterveyden häiriötä, joissa syytetty voidaan todeta syyntakeettomaksi

Unitila

Historia tuntee tapauksia, joissa on henkilö on tehnyt henkirikoksen unitilassa. Asian selvittäminen on kuitenkin ongelmallista, ellei ulkopuolisia todistajalausuntoja ole saatavissa. Yleensä tällaisilla henkilöille on ollut myös aiempia parasomnioita eli unenaikaisia häiriöitä, kuten unissakävelyä.