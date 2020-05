Ennätysmäisiä asiakasmääriä puutarhaliikkeissä – korona-aika innosti suomalaiset pihatöihin: "Nyt päätettiin perustaa pottumaa"

Puutarha-alalla menee nyt hyvin. Suomalaiset ovat innostuneet puutarhatöistä korona-aikana ja puutarhamyymälöissä on riittänyt tungosta. Monia hyötykasveja on myyty niin paljon, että taimet ovat loppuneet taimistoista. Puutarhakasvien nettikauppa on myös vilkasta.