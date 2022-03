Kasvihöperö kansa jopa jonottaa kasviharvinaisuuksia – kotipuutarhurit ovat innostuneet myös eksoottisista siemenistä

– Jos on vähänkään pihaa, moni haluaa viljelylaatikon sinne, jotta saa maayhteyden ja kasvatus on helpompaa, Ikonen kertoo.

Tomaatti pysyy ykkösenä

– Salaateissa on paljon valinnanvaraa, ja ne voi kylvää vaikka suoraan parvekelaatikkoon. Yhdestä yrtistä saa taas satoa koko kesän. Ne ovat myös kauniita.

Yksi suosikeista on silti ylitse muiden. Marttaliiton Ikosen mukaan tomaatti pysyy suosikkikasvina vuodesta toiseen.

– Sen kasvatus on helppoa, kun osaa valikoida oikeat lajikkeet, kuten amppeli- tai ruukkutomaatin, eikä ensimmäisenä runkotomaattia, hän vihjaisee.

Esikasvatus aloitetaan maaliskuussa

Tomaatti vaatii noin kahden kuukauden esikasvatuksen, joka aloitetaan maaliskuussa lasitetulle parvekkeelle vietäville kasveille. Taimet on hyvä siirtää ulos toukokuun lopulla. Avoparvekkeelle tai -maalle esikasvatuksen voi aloittaa huhtikuussa, jotta sää ehtii lämmetä tarpeeksi.

Yrttien kasvatuksessa on eroja, mutta esimerkiksi maustekirveli on yrtti, jonka voi laittaa suoraan parvekkeelle ruukkuun kasvamaan. Sen makua Ikonen luonnehtii makeaksi, hieman anikseen vivahtavalle.

Tuhatpäinen ryhmä innostuu hedelmistä kerta toisensa jälkeen

Kevään tulo näkyy myös Facebook-ryhmän "Hedelmän siemenestä kasvatetut" jäsenmäärässä. Ideana ryhmän kesken esitellyssä kasviharrastuksessa on, että kasvatettava siemen on peräisin hedelmästä, marjasta tai vihanneksesta.

Ryhmä on perustettu kuusi vuotta sitten. Nyt jäseniä on yli 16 000. Ryhmän ylläpitäjä on yllättynyt aiheen kovasta suosiosta.