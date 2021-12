Tiedätkö, mitä tarkoittaa pakkausmerkintä "biohajoava"? Professori: "Se on mielikuvien luomista"

Lumenen tehtaalla Espoossa ihovoidetta pakataan entistä ympäristöystävällisempään purkkiin. Muovin käyttöä on vähennetty.

– Uudessa purkkiversiossa käytetään 45 prosenttia vähemmän muovia. Rakennetta ohennettiin, mutta samalla valittiin kevyempi materiaali, ja kun me käytämme niitä miljoona kappaletta vuodessa, niin me säästämme 40 tonnia muovia vuoden aikana, laskee Lumenen pakkauskehityspäällikkö Essi Arola.

"Biohajoava on aika löysä termi"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lumenen tapauksessa ympäristöhyöty on selkeä, mutta niin ei aina ole, kun yritykset mainostavat ympäristöystävällisiä pakkauksia. Tarjolla on muun muassa biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia pakkauksia. Esimerkiksi biohajoava ei välttämättä ole ympäristöystävällinen.

– Biohajoava on aika löysä termi. Pitäisi puhua kompostoituvasta tai meriluonnossa hajoavasta eli pitäisi määritellä, missä ympäristössä hajotaan. Biohajoava ei yleisesti tarkoita mitään. Kaikki lopulta hajoaa. Bio-liite on vaikeasti ymmärrettävä, koska ihan perinteisiäkin muoveja voidaan tehdä bioraaka-aineista, huomauttaa VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

"Huonojakin esimerkkejä on"

Professorin mukaan tahallinen kuluttajien harhaanjohtaminen on kuitenkin harvinaista.

– En välttämättä sanoisi, että huijataan. Se on mielikuvien luomista asioista. Varmasti monessa asiassa on rehellinen pohja alla, pyritään parempaan, mutta ehkä jossain kohdassa saattaa tapa, jolla se esitetään, olla aika raflaava. Hirveän huonoja esimerkkejä ei hirveän monta ole, mutta valitettavasti niitäkin on, pohtii Harlin.

Harlinin mukaan kuluttajan ei välttämättä edes tarvitse vaivata päätään sillä, mikä on oikeasti ympäristöystävällinen pakkaus.

– Sitä on aika vaikea tietää eikä minun käsitykseni mukaan pitäisi olla tarvetta kuluttajan tietää sitä. On valmistajan vastuulla tehdä asiat parhaalla mahdollisella tavalla, linjaa Harlin.

"Pakkauksen tehtävä on suojella sisältöä"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pakkauksella on osuutensa, kun tarkastellaan tuotteiden ympäristökuormaa.

– Pakkauksen ensimmäinen tehtävä on suojella sisältöä. Sitä kautta sillä on iso merkitys. Jos pakkaus ei suojaa sisältöä, menetetään koko sisältö. Pakkauksen osuus tuotteen ympäristökuormasta on ehkä 10 prosenttia. Se on varsin merkittävä, summaa Harlin.

Lumenella on huomattu, että pakkausten ympäristöystävällisyys on myös myyntivaltti.

– Kuluttajat ovat tosi valveutuneita ja odottavat meiltä konkreettisia toimia pakkausten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. On ehdottomasti myyntivaltti, että meidän pakkauksemme ovat kierrättettäviä ja niiden ympäristövaikutuksia on mietitty, arvioi Arola.

"Kierrätys vaatii myös kuluttajalta aktiivisuutta"

Pakkausten kierrätettävyys on entistä tärkeämpää.

– Jotta meidän pakkauksista on saatu kierrätettäviä, olemme vaihtaneet paljon materiaaleja laajasti kierrätettäviin pakkausmateriaaleihin. Sen lisäksi pyrimme välttämään sellaisten pakkausten käyttöä, jossa yhdistellään monia eri materiaaleja, koska ne on vaikea erotella ja kierrättää käytön jälkeen. Pakkausten koristeluja on myös vähennetty, koska ne saattavat estää tai haitata kierrättämistä, kertoo Arola.

Professori muistuttaa, että kierrätys ei onnistu, jos kuluttaja ei tee omaa osuuttaan.