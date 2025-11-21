Naisjäsenyyskysymyksen repimä Helsingin Suomalainen Klubi valitsi torstaisessa syyskokouksessaan jälkeen uudeksi puheenjohtajakseen professori Olli Meretojan, 78.
Olli Meretoja on lääketieteen ja kirurgian tohtori, joka on toiminut aiemmin klubin johtokunnan jäsenenä, viestintätoimikunnan puheenjohtajana ja jäsenlehden päätoimittajana.
Nimitystoimikunta oli ehdottanut johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi professori Erkki Leppävuorta, uutisoi Helsingin Sanomat keskiviikkona. Meretojan valintaa puheenjohtajaksi Leppävuoren ohi oli tukenut erillinen konservatiivinen taustaryhmä.
Lokakuussa jäsenistön vähemmistö torjui naisten oikeuden liittyä klubin jäseniksi. Naisjäsenyyttä kannatti 66,5 prosenttia, mutta muutos olisi edellyttänyt kolmen neljäsosan kannatusta.