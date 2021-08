Muoviroskaa ympäristössä vähentämään pyrkivä EU-direktiivi ei ole loppuun asti mietitty, sanoo asiantuntija – tiukka muovin määritelmä rajaa pois ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja

Kaupan liiton johtava asiantuntija Marja Ola taas kertoo, että direktiivin tulkinta on epävarmaa. Kaupan alan yritykset eivät esimerkiksi ole saaneet vastauksia siihen, mitkä tuotteet tarkalleen ottaen ovat direktiivin piirissä.

Korvaavia materiaaleja ei välttämättä ole olemassa

Hanna Koivula kertoo, että direktiivi koskee pillien ja pumpulipuikkojen lisäksi myös syömävalmiin ruuan elintarvikepakkauksia eli muun muassa take away -pakkauksia, valmissalaattien sekä valmiiden voileipien pakkauksia.

– Vaikka ajatus direktiivissä on hyvä, on se myös ongelmallinen, sillä pakkaus vaikuttaa myös ruuan säilyvyyteen sekä tuotantoon. Korvaavia materiaaleja ei välttämättä ole olemassa, Koivula sanoo.

Hän kertoo, että muovin määritelmä on direktiivissä tiukka, minkä vuoksi monet uudetkin muovia korvaamaan kehitetyt biopohjaiset materiaalit määritellään direktiivin mukaan muoviksi. Samoin, vaikka pakkaus olisi yli 90-prosenttisesti kuitupohjainen, määritellään tuote silti muoviksi.

– Ei ole loppuun asti tutkittu myöskään sitä, miten ympäristöystävällisiä korvaavat materiaalit ovat, koska direktiivissä on lähdetty roskaaminen edellä.Koivulan mukaan olisi tärkeää, että direktiivin säätäjät kuuntelisivat tarkemmin alan asiantuntijoita.

– Olisi tärkeää, että EU:n tasolla ymmärrettäisiin paremmin materiaaleja ja päätösten monimutkaisia syy-seurausyhteyksiä. Tahtotila on kuitenkin kaikilla sama, että luonnonvaroja käytettäisiin fiksummin, Koivula sanoo.

Pakkausmateriaaleja on kehitetty kiireellä

Koivula kertoo, että korvaavia pakkausmateriaaleja on kehitetty kiivaasti, ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti edelleen. Monet materiaalitoimittajat tekevät paljon töitä kehittääkseen uusia ratkaisuja, mutta direktiivin tulkinta tuo eteen esteitä.

Pillit ja pumpulipuikot on Koivulan mukaan helppo korvata, mutta elintarvikepakkauksissa tilanne on toinen. Esimerkiksi kartonkimukit ovat direktiivin mukaan muovituotteita. Niissä on merkintävaatimuksia, mutta jotta kartonkimuovissa voi juomaa pitää, täytyy olla jokin ohut muovikerros, jotta kuitu ei kastu. Nyt se lasketaan muovituotteeksi.