Tiedätkö, mikä on koiran urosvyö? "Varsin perusteltua käyttää, jos..."

Urosvyö on vyön mallinen lemmikille puettava suojus. Sitä käytetään uroskoirilla estämään sisälle merkkailua. Vyöstä voi olla apua myös vanhemmalle urokselle, jolla on pidätysvaikeuksia.

– Tietoisuus vöistä on lisääntynyt muutaman vuoden sisällä. Tyypillisimpiä syitä ostaa vyö on vanhan koiran virtsanpidätysongelmat, kodinvaihtajan mahdollinen eroahdistuksesta johtuva merkkailu ja kyläpaikan houkuttelevat tuoksut, pieneläinhoitaja Olivia Halonen Funpet-liikkeestä kertoo.

– Koon täytyy olla sopiva, että vyö pysyy paikallaan, mutta ei myöskään hankaa. Sisällä käytettävä side on hyvä vaihtaa tarpeeksi usein, ettei virtsa aiheuta vaurioita. Tai jos käytössä on itseensä imevä, niin vyö tulee pestä usein. On myös hyvä antaa ilmakylpyjä, ettei vyö haudo liikaa, Halonen muistuttaa.