Tiedätkö, kuka oli ensimmäinen historiankirjoituksissa mainittu suomalaisnainen? Näin vähän hänestä tiedetään.

Ingegerdin olemassaolosta todistaa Turun Maarian kirkon sakastissa oleva hautakivi, jossa lukee latinaksi kutakuinkin seuraavalla tavalla: ”Herran vuonna 1290 kuoli Ingigerdis, muinoin Pietarin vaimo, levätköön rauhassa.” Ingegerdin kuolinvuosi on tutkijoiden arvio, sillä kivi on niin kulunut, ettei tekstistä saa enää selvää.

Myös keskiajalla oli työssä käyviä äitejä

Kuuliaisia vaimoja, holhottuja tyttäriä

Koska keskiajan naiset eivät ole olleet yhtä usein vallankäyttäjiä kuin miehet, heistä on löydettävissä vähemmän tietoa, eikä heitä ole aina mainittu koko nimellä. Lahtisen mukaan keskiajan naisten tutkimisen haaste on tasapainoilu sen kanssa, että vaikka naisista löytyy tietoa ja he ovat vaikuttaneet historian tapahtumiin, he ovat olleet usein kuuliaisia vaimoja ja holhottuja tyttäriä.

Maarian kirkko on 1400-luvulta, eikä Ingegerd ole voinut rakennuttaa sitä. Paikalla on kuitenkin ollut aiemmin puisia kirkkoja, joista yhteen hautakivi on todennäköisesti hankittu. Hautakivi kertoo, että Ingegerd on ollut varakas nainen, joka on ehkä lahjoittanut omaisuuttaan kirkolle.