Poikkeuksellinen pyyntö valmistelussa – 150 vuotta sitten Ruotsiin viedyt pääkallot halutaan takaisin Suomeen

Ne on kerätty Pälkäneeltä ja muutamalta muulta paikkakunnalta vuonna 1873.

– Alkukesällä kävimme Ruotsin suurlähetystön kanssa asiasta keskusteluja, ja he ehdottivat, että tekisimme luovutuspyynnön instituutille, joka veisi asiaa eteenpäin Ruotsissa, kertoo hallitusneuvos Joni Hiitola opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ruotsinsuomalainen aktivistiryhmä otti yhteyttä kirkkoherraan

Karoliinisen instituutissa säilytettävistä kalloista yli puolet on peräisin Pälkäneeltä. Kallojen palautusasiassa varsin uutterasti on toiminut Pälkäneen kirkkoherra Jari Kemppainen.

– Emmehän me tietäneet yhtään mitään siitä, että pääkalloja olisi koskaan viety, Kemppainen sanoo.

Pälkäneellä palautus kiinnostaa varsinkin vanhoja sukuja

Pääkallot Pälkäneellä kaivettiin rauniokirkon sisältä ja sen ympäriltä. Sitä, kuinka vanhoja kallot ovat, on Kemppaisen mukaan vaikea arvioida.

– Sillä paikalla on haudattu aina. Se on ollut jo ennen kristinuskoa esikristillinen hautausmaa. On vaikea sano, miltä ajalta pääkallot ovat. Ne ovat todennäköisesti hyvin monelta vuosisadalta, hän sanoo.