Valpuri kylvi kauhua "noituudellaan" Suomessa – näin hysteria ja vainot levisivät

Noidat ja noitavainot herättivät kauhua 1600-luvulla Suomessa. Tunnetuin tapauksista on Valpuri Kynin tapaus, sillä hän on väitetysti ainoa joka on selvinnyt niin sanotusta vesikokeesta. Uusien Kansallisarkiston digitoitujen materiaalien ja tekoälyn avulla keskiajan oikeuskäytännöistä saadaan entistä yksityiskohtaisempaa tietoa.