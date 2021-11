Koronatartuntamäärä selvässä kasvussa, valtaosa tartunnoista nyt lapsilla ja nuorilla: THL:n mukaan virus tarttuu yhä useammin aikuisilta lapseen kuin päinvastoin

THL:n ylläpitämän koronakartan mukaan 0–9-vuotiailla tartuntoja on kahden edeltävän viikon aikana todettu 2049 tartuntaa ja 10–19-vuotiailla 2231 tartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä lähes 10 900 tartuntaa, mikä on yli 3 100 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Noin 38 prosenttia tartunnoista on siis todettu 0–19-vuotiailla.

THL:n mukaan tilanne selittyy sillä, että alle 12-vuotiaita ei rokoteta koronavirusta vastaan.

– Ei ole järkevää verrata rokotettuja ja rokottamattomia ikäryhmiä rinnakkain, sanoo asiantuntijalääkäri Emma Sarvikivi THL:stä.

Yli 12-vuotiaasta väestöstä yli 80 prosenttia on rokotettu.

– Rokottamattomien aikuisten väestöön suhteutettu osuus tapauksista on hurjan paljon suurempi kuin alle 12-vuotiaiden.

Sairastuneiden lasten luokkakavereiden määräämistä karanteeniin ei yleisesti suositella

Kansallinen rokotustyöryhmä valmistelee tällä hetkellä muistiota alle 12-vuotiaiden rokottamisesta. Muistioon kootaan tämänhetkinen tutkimustieto aiheesta ja sitä käytetään apuna päätettäessä alle 12-vuotiaiden rokottamisesta.

Koronatauti on lapsilla yleensä lieväoireinen ja Suomessa vain noin 0,3 prosenttia koronavirustartunnan saaneista lapsista on ollut sairaalahoidossa.

Alle 12-vuotiaiden ikäryhmässä tartunnanlähteenä on myös THL:n mukaan lähes poikkeuksetta oma perhe ja jatkotartunnan riski esimerkiksi kouluissa on pieni.

– Koronavirustartunta tulee edelleen useammin aikuisesta lapseen kuin lapsesta aikuiseen, kuten se on aiemminkin ollut. Jos aikuiset on rokotettu, niin vaikka on mahdollista, että he saavat tartunnan, rokotus pienentää mahdollisuutta tartuttaa sitä eteenpäin.

– Kun kontaktit lisääntyvät, kaikki virustartunnat lisääntyvät. Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi RS-virusta runsaasti liikkeellä ja sen aiheuttama tautitaakka pienille lapsille on paljon suurempi kuin koronan aiheuttama, Sarvikivi huomauttaa.

Ei testiä, jos sairastaa lievästi

THL ohjeistaa, että lapsen tulisi jäädä pois koulusta, jos hänellä ilmenee virusinfektioon viittaavia oireita, mutta lievän sairauden vuoksi ei aina ole tarpeen käydä koronatestissä.

Alle 12-vuotiaille oireisille suositellaan koronatestiä vain silloin, kun hänen tiedetään altistuneen koronavirukselle tai silloin, kun perheessä on yli 16-vuotiaita rokottamattomia henkilöitä.

Karanteenien osalta toimitaan paikallisen tartuntataudeista vastaavan lääkärin arvion mukaan.

– Aiemman kokemuksen perusteella tartuntariski esimerkiksi samassa luokkahuoneessa oleskelleilla on pieni. Siksi on linjattu, ettei ole tarpeen laittaa aina koko luokkaa karanteeniin, jos tartunnan saanut on ollut koulussa tartuttavuusaikanaan.