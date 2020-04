THL: Suomessa 102 uutta koronatartuntaa – varmistettuja tartuntoja nyt yhteensä 3 783

Suomessa on nyt 3 783 varmennettua koronavirustartuntaa, kertoo THL. Eilen luku oli 3 681, joten uusia tartuntoja on todettu 102.

Tartunnan saaneista naisia on yli puolet, 52,1 prosenttia. Eniten tartuntoja on 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa on 773 tartunnan saanutta. Toiseksi eniten tartuntoja on 40–49-vuotiaissa, 647.