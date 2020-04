Päivän koronaluvut: 56 kuollut, 77 tehohoidossa – varmistettuja tartuntoja vajaat 3 000

Määrä on noussut eilisestä seitsemällä. Sairaalahoidossa on koko maassa 235 ihmistä, joista tehohoidossa on 77. Sairaalahoidossa olevien määrä on sama kuin eilen, ja tehohoidossa olevien määrä on laskenut eilisestä 80:stä.

Tarkempia tietoja on toistaiseksi saatavilla 36 kuolleesta. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.

Varmistettuja tartuntoja on yhteensä vajaat 3 000

THL kertoi jo aiemmin tänään, että varmistettuja koronatartuntoja on todettu Suomessa 2 974. Määrä kasvoi eilen ilmoitetuista 69 tapauksella.

Eniten varmistettuja tapauksia on Helsingissä, jossa niitä on todettu 1 038 kappaletta. Seuraavaksi eniten tapauksia on Espoossa, jossa varmistettuja tapauksia on 295, ja kolmanneksi eniten Vantaalla, jossa niitä on varmistettu 212 kappaletta.

Varmistetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, sillä vain osa testataan. Eniten tartuntoja on varmistettu 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa korona on todettu 626 ihmisellä.