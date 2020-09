Huonoja uutisia Suomen koronatilanteesta: Tänään tulossa noin 40 uutta tapausta – "Viruksen vaarallisuutta ei syytä vähätellä"

Euroopan tautitilanne menossa huonompaan suuntaan

Tilaisuudessa kerrottiin, että Euroopan koronatilanne menossa alkusyksynä huonompaan suuntaan. Espanja on korkean ilmaantuvuuden aluetta. Ranskan koronatilanne on myös hankaloitunut.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo, että Ruotsi on vaikean kevään ja kesän jälkeen saavuttamassa parempaa tilannetta maakunnasta riippuen. Koronan ilmaantuvuus on kuitenkin Ruotsissa kolme kertaa korkeampi kuin Suomessa.

Tanskan tilanne on heikentynyt selvästi viime viikkoina. Kööpenhaminan seudulla on käynnissä laaja koronaepidemia. Norjan tilanne on rauhallisen jakson jälkeen hankalampi. Esimerkiksi Oslon seudulla on isompia tautiryppäitä. Islanti on testannut tehokkaasti maan rajoilla ja tilanne on ollut rauhoittumaan ja parantumaan päin.