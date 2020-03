12 ihmistä on tällä hetkellä tehohoidossa koronan vuoksi – THL varoittaa: Riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa

Suomessa on tähän päivään mennessä yhteensä 626 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Keskussairaaloissa on 43 sairaanhoitoa vaativaa potilasta, joista 12 on tehohoidossa.