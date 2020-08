Uutta tietoa julki: Uusimmat koronatautitapaukset peräisin niin kotimaasta kuin ulkomailta – tartuntojen lähdettä ei kuitenkaan tiedetä kaikkien kohdalla

Suomessa on todettu nyt 7642 koronavirustartuntaa. Tautitapausten määrät ovat nousseet erityisesti Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Uudenmaan sairaanhoitopiirin lisäksi myös Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä on todettu yli viisi uutta tapausta viimeisimmän seitsemän päivän seurantajakson aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa kuitenkin, että tapausten määrä on valtakunnallisesti edelleen kohtalaisen pieni.

Sairaalahoidossa on eilisten tietojen mukaan seitsemän potilasta, joista yksi on tehohoidossa. THL:n mukaan sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt alhaisena heinäkuusta lähtien.