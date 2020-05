THL-johtaja: Koronatilanteesta on pitkästä aikaa hyviä uutisia – "Tämä on erittäin positiivista"

– Pitkästä aikaa on tavallaan hyviä uutisia. Useassa maassa on epidemian suhteen selkeä laskusuunta, Salminen kommentoi.

Suomi on mukana positiivisessa kehityksessä. Tapausten määrä on laskenut, tarttuvuusluku on pysynyt alle yhden ja myös menehtyneiden määrä on laskussa.