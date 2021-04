Rajapyykki saavutettu – miljoona suomalaista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen

80 vuotta täyttäneistä rokotettuja on nyt yli 85 prosenttia ja 70 vuotta täyttäneistä noin 72 prosenttia. Työikäisissä eli 20–64-vuotiaissa rokotettuja on reilut 8 prosenttia ja koko väestössä runsas viidennes.

Uusia koronavirustartuntoja on THL:n mukaan Suomessa todettu 429. Taudin ilmaantuvuus on nyt noin 133 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana. Ilmaantuvuus on alentunut koko maan tasolla.