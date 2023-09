Therese Johaugin vihjailu herätti venäläisten huomion: "Miksi hän ei tekisi samoin?"

Johaug on uransa päättymisen jälkeen kertonut useaan otteseen, että mahdollinen paluu ei ole poissuljettu. 35-vuotias norjalainen kertoi NRK:lle viime viikolla, että paluu MM-kotikisoihin 2025 on mahdollista. Hän haluaa kuitenkin keskittyä toistaiseksi jokapäiväiseen elämään sekä äitiyteen. Johaugin sanat on huomioitu Venäjällä.

– Hän selvisi ilman urheilua reilun vuoden ajan. Mitä tulee tapahtumaan, kun hän palaa? Venäläislehti Sport Express totesi.

Lehti on varma siitä, että Johaug nähdään MM-kisojen starttiviivalla ja spekuloi, kuinka monta kultamitalia hän tulee voittamaan. Johaug voitti kolmissa toistaiseksi viimeisissä arvokisoissaan kymmenen kultaa, joista yhdeksän oli henkilökohtaisia. Marit Björgen on voittanut eniten MM-kultamitaleja, yhteensä 18 kappaletta. Johaugilla on yhteensä 14.

Björgen teki paluun äidiksi tulemisen jälkeen Lahden MM-kisoihin 2017 ja voitti neljä maailmanmestaruutta. Hän oli tuolloin 36-vuotias. Johaug tulee olemaan samanikäinen Trondheimin MM-kilpailujen aikaan. Sport Express uskoo, että Johaug voi onnistua samanlaisessa paluussa.

– Tie Johaugille ei ole millään tavalla suljettu. Jos Björgen onnistui siinä, miksi hän ei tekisi samoin? Se on myös tärkeää nostaa esille, että naisten maastohiihto on seisahtunut ja kukaan ei ole onnistunut ottamaan Johaugin valtaistuinta. Erityisesti, kun otetaan huomioon, että Natalja Neprjajeva on suljettu ulos. Maastohiihto tarvitsee suuria nimiä ja Johaugin paluu olisi merkittävä etu, lehti kirjoitti.

Maastohiihdon maailmancupin kausi 2023-2024 käynnistyy 24. marraskuuta. Trondheimin vuoden 2025 MM-kilpailut käydään 26. helmikuuta – 9. maaliskuuta 2025.