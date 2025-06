Therese Johaug järkyttynyt hiihtotähden dopingkärystä – "Selvästi urheilijan vastuulla"

Therese Johaug on avannut sanaisen arkkunsa Saksan hiihtotähden Victoria Carlin dopingkärystä.

Uransa viime kauteen päättänyt norjalainen suurhiihtäjä Therese Johaug kärysi itse anabolisesta steroidista klostebolista syksyllä 2016. Hänen väitettiin saaneen ainetta Trofodermin-voiteesta, jota hän oli käyttänyt Norjan hiihtomaajoukkueen lääkärin antamana auringonpolttamiin huuliinsa. Johaug sai 18 kuukauden kilpailukiellon.

Eilen keskiviikkona Saksan hiihtoliitto tiedotti Victoria Carlin dopingkärystä, jota Saksan antidopingtoimisto NADA tutkii. Parisprintin olympiavoittaja oli antanut positiivisen dopingnäytteen klenbuterolista kilpailun ulkopuolella Sveitsin Andermattissa. Carl sai ainetta väitetysti yskänlääkkeestä, jota saksalainen armeijan lääkäri oli määrännyt hänelle keuhkoputkentulehduksen hoitoon. Tämä tapahtui 26. maaliskuuta, kun Carlilla oli takana viimeinen kilpailu sotilaiden MM-kisoissa.

Norjalaiset asiantuntijat näkivät Johaugin ja Carlin käryissä yhtäläisyyksiä. Kummassakin oli luotettu lääkäriin.

Johaug on nyt ruotinut itse Carlin tapausta.

– Se on pienoinen järkytys. On hyvin ikävää ja surullista, että tällainen tapaus tulee uudelleen. Tapauksia on nyt muutama, hän sanoi torstaina Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Johaug luonnehti, että asiasta mediassa saamansa näkemyksen perusteella Carlin käry vaikuttaa oman vastaavansa kanssa "täsmälleen samanlaiselta tapaukselta samanlaisessa ympäristössä".

– Akuutti sairaus ja lääkäri, jonka on tarkoitus hoitaa se. Se on selvästi urheilijan vastuulla.

Carl kertoi olleensa sairaana. Hänellä oli ollut sanojensa mukaan voimakkaita yskänkohtauksia, ja hän otti lääkettä tietämättä sen sisältäneen kiellettyä ainetta.

Johaugilla on Carlia kohtaan myös myötätuntoa. Norjan TV 2:lle hän sanoi managerinsa Jörn Ernstin välityksellä, että tilanne on saksalaiselle "hirveä häpeä".

– Tiedän, miten haastavaa tämä tulee olemaan, Johaug kommentoi NRK:lle.

Carlilla on uraltaan parisprintin olympiakullan lisäksi viestistä olympiahopea, MM-hopea ja MM-pronssia, viimeisin niistä tältä vuodelta maaliskuun alusta Trondheimin MM-kisoista.

Therese Johaug ja Victoria Carl 15. maaliskuuta Oslossa. Johaug voitti tuolloin 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan maailmancup-kilpailun, Carl sijoittui kolmanneksi.IMAGO/Newspix/ All Over Press