Therese Johaugin sisäpiiristä suomalaisittain huolestuttavia uutisia – "Olemmeko koskaan olleet siinä tilanteessa?"

– Ne ovat ruotsalaisnäkökulmasta erittäin synkkiä uutisia, joita on nyt tullut, että Johaug on kovempi kuin koskaan. Olen puhunut Anna-Karin Strömstedtin kanssa. Hän asuu Johaugin vieressä ja on seurannut tätä kesän aikana. Hän sanoo, että harjoittelukauden aikana on tapahtunut jotain, Pettersson kertoo.