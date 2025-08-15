18-vuotias lupaus tykitti hirmujuoksun – lähes 50 vuotta vanha SE täysin murskaksi

Juho Venäläinen, 18, murskasi 400 metrin 19-vuotiaiden Suomen ennätyksen yli puolella sekunnilla. Lappeenrannan Urheilu-Miesten lupaus paineli hurjan ajan 46,20 Helsingissä Eläintarhan kentällä nuorten SM-kisoissa.

Edellinen 19-vuotiaiden 400 metrin Suomen ennätys oli 49 vuoden takaa Jaakko Kemolan 46,72. Paitsi että Juho Venäläinen otti kyseisen ikäluokan SE:n haltuunsa, hän paransi roimasti myös 22-vuotiaiden miesten Suomen ennätystä, joka oli tätä ennen Petri Pohjosen vuonna 1997 juoksema 46,62.

Miesten kaikkien aikojen kotimaisella tilastolla Venäläinen nousee noteerauksellaan 46,20 peräti jaetulle kuudennelle tilalle. Hän jakaa sijan Melbournen olympiakisojen pronssimitalistin Voitto Hellsténin kanssa.

– Selkeä tavoite oli kokeilla kovaa vauhtia ja tehdä Suomen ennätys. Mutta en aivan näin kovaa aikaa osannut odottaa, Venäläinen kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Juoksu kulki hyvin. Kova aloitus taisi ilmeisesti olla, kun kuulin väliajaksi 21,4 ekalla kakkosella. Mutta yllättävän hyvin tuli loppuun asti. Mutta ainahan nelosen lopussa on vaikeaa, pitää vain yrittää selviytyä maaliin jollakin tavalla.

Ruokolahdella asuva 18-vuotias Venäläinen oli toissa viikolla Espoossa kellottanut ennätyksekseen 46,75. Ennen tätä kautta nuorukaisen rekordi oli 47,24.

Venäläinen oli juossut viime viikonloppuna nuorten EM-kisoissa Tampereella 200 metrillä neljänneksi. Hän kilpailee nuorten SM-kisoissa vielä 100 ja 200 metrillä.