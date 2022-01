Therese Johaug joutui ottamaan varasuunnitelman käyttöön

– Mikä on peruttu, niin se on peruttu. Se olisi ollut mukava saada muutama kisa ennen olympialaisia. Toisaalta se oli hyödyllistä, että ei tarvitse ajaa Seiser Almista Les Roussesiin. Nyt hän voi olla paikoillaan Seiser Almissa ja valmistautua siellä, valmentaja Pål Gunnar Mikkelsplass kertoi Dagbladetille.

– Ei ole mitään kriisiä. Se on fyysisesti suhteellisen samanlaista. Kilpailullisten valmistelujen menettäminen ei ole niin kriittistä. Se olisi ollut eri asia kokemattomamman hiihtäjän kohdalla. Kokonaisuutena ajateltuna se on melkein etu, että ne peruttiin, Mikkelsplass totesi.

– Nyt on rauhaa ja hiljaisuutta, eikä kukaan matkusta. Tartunnan riski on pienempi. Se on turvallista olla suljetussa kuplassa hotellissa Seiser Almissa. Kyllä, hän ei ole hiihtänyt vähään aikaan ja olisi ollut mukava saada kisa, mutta mielessäni tämä peruuntuminen on melkein plussaa, kun koronatilanne on tämä, Mikkelsplass sanoi.