Norjalaishiihtäjältä huolestuttava varoitus olympiaurheilijoille – "Pitää olla erityisen kärsivällinen"

Nyenget ei ole mukana olympialaisissa, mutta on ollut mukana useissa maailmancupin kilpailuissa tällä kaudella. Hän sai elokuun lopussa koronavirustartunnan ja joutui olemaan eristyksissä Italiassa. Hänellä oletetaan olleen koronaviruksen deltavariantti.

– Raskainta on odottaminen ja kun ei pysty valmistautumaan tavoitteitaan varten. Vaadittu kärsivällisyys oli raskasta, Nyenget kertoi NRK:lle.

Norjan olympiajoukkueessa kolme hiihtäjää on jo sairastunut koronavirukseen. Heidi Weng, Simen Hegstad Kruger ja joukkueesta jo sivuun siirretty Anne Kjersti Kalvån saivat tartunnan olympiakisojen alla. Vaikka Nyengetillä oli todennäköisesti viruksen deltavariantti, joka on vaarallisempi kuin nykyään kiertävä omikronvariantti, on hänellä varoituksen sana urheilijoille.