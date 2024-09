Therese Johaug lausui pelottavaa tekstiä – ruotsalaistähti sai vastauksensa

Johaugin, 36, päätavoite tulevalla kaudella siintää Trondheimissä helmi-maaliskuussa järjestettävien koti-MM-kisojen 50 kilometrillä. Kotikisojen jälkeen Johaugin ura on hänen omien sanojensa mukaan lopullisesti ohi.

Kun maailmancupin alkuun on aikaa noin kaksi kuukautta, monet miettivät, minkälaisessa kunnossa nelinkertainen olympiavoittaja, 14-kertainen maailmanmestari ja kolminertainen maailmancupin kokonaisvoittaja ladulle palaa.

Tämän kysymyksen esitti pari viikkoa sitten myös ruotsalaistähti Frida Karlsson , ja nyt on saatu myös vastauksia.

Johaugin mukaan on vaikea arvioida, miten harjoituspohja suhteutuu muihin, mutta suunta on kuulemma oikea.

– Harjoitustunteja piti olla elokuussa 90, mutta niitä tuli enemmän. Se oli tärkeää, koska jos loukkaannun tai sairastun, tie takaisin on paljon pidempi sellaiselle keholle, joka ei aiemmin ole harjoitellut paljoa. Kyse on valmistautumisesta siihen, että jotain tapahtuu.

– Sata tuntia on enemmän kuin hän suunnitteli. Se on paljon.

– On syytä uskoa, että hän saavuttaa sen korkeimman tason, jonka hän on saavuttanut aiemminkin. Hänen on kuitenkin saatava joitain kisoja alle ennen kuin hän pääsee sinne. Jopa Therese tarvitsee sitä.