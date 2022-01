Johannes Hösflot Kläbo dominoi Tour de Skillä, olympialaisten yllä yksi uhkatekijä ylitse muiden – "Se on tällä hetkellä suurin riski" 

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS päätti tiistaina, että maastohiihdon seuraava maailmancup-viikonloppua Ranskassa perutaan pahenevan koronatilanteen vuoksi. Paikoin myös koko olympialaisten järjestäminen vallitsevassa tilanteessa on kyseenalaistettu.

– Se on tällä hetkellä suurin riski. Siitä voi olla montaa mieltä, onko tämä perusteltavissa, mutta minun täytyy mennä nyt kotiin ennen olympialaisia, Kläbo sanoo VG :lle.

Kläbo on ollut Keski-Euroopassa joulukuun alusta lähtien, joten takana on reilun kuukauden päivät hotellielämää. Kauaa Kläbo ei kotona ehdi oleilla, sillä ennen olympialaisia edessä on vielä viimeistelyleiri korkealla.