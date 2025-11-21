Norjan hiihtolegenda Therese Johaug tuomitsee täysin Ruotsin hiihtomaajoukkueen sponsorivalinnan. Johaug saa tukea ruotsalaisurheilijoilta.

Lokakuussa selvisi, että Ruotsin maajoukkue oli tehnyt yhteistyösopimuksen lääkeyritys Novo Nordiskin kanssa. Yhtiö on maailman tunnetuimman laihdutuslääkkeen eli Ozempicin takana.

– Ihmiset saavat tehdä mitä haluavat, mutta en olisi voinut koskaan pitää sitä logoa rinnassani. Se sotii kaikkia arvojani vastaan. Se on täysin väärin, kun yritys on sponsorina, mainostetaan sen tuotteita, kilpaillaan maajoukkueessa ja ollaan esikuvia nuoremmille hiihtäjille, Johaug sanoi NRK:lle.

Johaugin mielestä yksittäiset hiihtäjät voisivat vastustaa sponsoripäätöstä.

– Ainakin minä olisin tehnyt niin. On täysin hyväksyttävää hankkia rahaa, jotta maajoukkue voi jatkaa toimintaansa, mutta on olemassa raja, Johaug totesi.

Myös Ruotsin hiihtotähdet ovat reagoineet vahvasti maajoukkueen sponsorivalintaan.

– En ole mikään professori, mutta laihdutuspillerit? Ei, ne eivät tunnu kovin hyvältä. Meidän kaikkien pitäisi välttää pillereitä mahdollisimman paljon. Silloin alamme liukumaan vähän sivuraiteille, Calle Halfvarsson sanoi Expressenille.

– Olen samaa mieltä. Hän (Johaug) on oikeassa. En haluaisi sellaista logoa vaatteisiini, en sellaisia juttuja. On vain käytettävä tervettä järkeä, maajoukkueen täksi kaudeksi jättänyt Halfvarsson jatkoi.