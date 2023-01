The Wire -tähti Al Brown on kuollut

The Wire (suom. Langalla) -tähti Al Brown on menehtynyt 83-vuotiaana perjantaina 13. tammikuuta. Asia käy ilmi tähden Facebook-sivuilta .

– Nimeni on Michael. Hallinnoin Alin Facebook-sivua. Olen surullinen ilmoittaessani, että enkelit tulivat Alin luo eilen aamulla perjantaina 13.1.2023. Olkoon hänen muistonsa siunaus hänen perheelleen, ystävilleen ja jokaiselle teistä. Tämä sivu jää todistukseksi Alin työstä ja rakkaudesta faneja kohtaan, manageri kirjoittaa.

Brown esiintyi myös muissa tunnetuissa tv-sarjoissa kuten Rescue Me, Jäljillä ja Kova laki. Hänellä oli myös pienempiä rooleja elokuvissa, kuten The Replacements, 12 Monkeys, Lay the Favorite, Punainen lohikäärme ja Liberty Heights - vapauden rajat.