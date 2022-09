Näyttelijä Robert Cormier, 33, on kuollut

Näyttelijä Robert Cormier on menehtynyt 33-vuotiaana. Hollywood Reporterin mukaan näyttelijä kuoli tapaturmaisesti kaatumisesta syntyneisiin vammoihin. Asiasta tiedottaa Cormierin Stephanie-sisko.

Copyright © ©ABC/Courtesy Everett Collection / Everett Collection/All Over Press

– Elämä ei ole aina jakanut minulle parhaita kortteja, ja minut on petetty useammin kuin osaan laskea, mutta kestän aina. Sankarin ja pelkurin välillä ei todellakaan ole eroa siinä, mitä he tuntevat. Se mitä he tekevät, tekee heistä erilaisia, tähti kirjoitti ennen kuolemaansa LinkedInissä.