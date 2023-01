Sarjoista 24 ja Bosch tunnettu näyttelijä on kuollut 45-vuotiaana

Parhaiten rooleistaan sarjoissa 24 ja Bosch tunnettu näyttelijä Annie Wersching, 45, on kuollut 29. tammikuuta syöpään. Asian vahvisti Deadlinelle hänen tiedottajansa.

Hänellä oli niin ikään merkittävä rooli tv-sarjassa Star Trek: Picard Borgin kuningattarena kaudella 2. Hän antoi äänensä myös TessilleThe Last of Us -videpelissä, josta tehtiin myös tv-sarja HBO:lle.