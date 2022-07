Titanic-näyttelijä David Warner on kuollut

– Me, hänen perheensä ja ystävänsä, kaipaamme häntä valtavasti, ja muistamme hänet hyväsydämisenä, anteliaana ja myötätuntoisena miehenä, kumppanina ja isänä, jonka poikkeuksellisen työn perintö on koskettanut niin monen elämää vuosien varrella. Sydämemme ovat särkyneet, perhe kommentoi.

Warner opiskeli Royal Academy of Dramatic Art -teatterikoulussa, Lontoossa, ja hänen näyttelijänuransa alkoi vuonna 1962 rooleilla We Joined The Navy- ja The King's Breakfast -elokuvissa. Yksi Warnerin parhaiten tunnettuja rooleja oli, kun hän näytteli Keith Jenningsiä The Omen -kauhuelokuvassa vuonna 1976.