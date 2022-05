The Rasmus kommentoi sijoitustaan Euroviisuissa: "Jo finaaliin pääseminen oli meille ilo ja kunnia"

Ukrainaa edusti Euroviisuissa Kalush Orchestra kappaleellaan Stefania. Torinossa Suomea edustanut The Rasmus sijoittui sijalle 21 Jezebel-kappaleellaan. Pisteitä Suomi nappasi 38.

– Jo finaaliin pääseminen oli meille ilo ja kunnia, joten sijoituksesta ei todellakaan tarvitse olla pettynyt! Olemme onnellisia voittajan puolesta, ja koska me saimme kokea koko tämän mahtavan reissun, voi sanoa, että hyvin kävi. Tänä vuonna meillä on tiedossa vielä paljon muutakin hienoa, kuten festarikesä Suomessa, kiertue Euroopassa, uusi levy ja kirja, The Rasmus kommentoi Ylen tiedotteessa.