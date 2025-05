KAJ on aloittanut viisu-urakkansa Baselissa – esitykseen muutoksia

KAJ keikkuu Bara bada bastu -kappaleensa kanssa yhä ykkösenä Euroviisujen vedonlyöntitilastoissa.

Ensin Ruotsi, sitten muu Eurooppa. Koko maanosa vaikuttaa ihastuneen vöyriläisyhtiö KAJ'n kappaleeseen Bara bada bastu, joka on valittu Ruotsin edustajaksi tämän vuoden Euroviisuihin. Kappale on tällä hetkellä ykkösenä vedonlyöntiyhtiöiden listoilla.

Yhtye itse ei ole kaikesta vähiten hämmentynyt.

– Melodifestivalenissa nousimme pohjalta, nyt voi tapahtua mitä hyvänsä, sanoo Axel Åhman uutistoimisto TT:n haastattelussa.

Kun yhtye lähti kilpailemaan Ruotsin Melodifestivaleniin, oli se aluksi vedonlyönnissä jumbosijalla ennen rakettimaista nousua ensin finaaliin ja koko kisan voittoon.

KAJ on saapunut kilpailupaikalle Sveitsin Baseliin ja harjoitellut ensimmäistä kertaa kisapaikan suurella lavalla. Saunalavaste on näissä kisoissa pienempi kuin Melodifestivalenissa, mutta on yhtyeen mukaan paremman näköinen.

– Se näyttää kuluneemmalta ja saunotummalta. Lavalla on myös enemmän liekkejä, mikä ei ole mikään leikin asia. Turvallisuustarkistus oli perinpohjainen, sanoo Jakob Norrgård.

Nousu ennakkosuosikiksi on yllättänyt yhtyeen. Kysymys on, voiko Ruotsi voittaa viisut toista kertaa kolmen vuoden sisällä. KAJ'n jäsenet eivät pidä voittoa annettuna.

– Kisoissa voi ilman muuta nousta musta hevonen ja lyödä meitä näpeille, sanoo Norrgård.

Kevin Holmström uskoo, ettei tappio kirvelisi kovin pahasti.

– Kun on oppinut tuntemaan muut mukana olevat artistit, ei voi muuta kuin odottaa finaalia suurella innolla. Tietenkin me haluamme voittaa, mutta kyllä muidenkin puolesta voi iloita. Tämä on tosi hieno porukka, Holmström sanoo.

KAJ on jo nyt saanut huomata, mitä muutoksia Melodifestivalenin voitto on tuonut mukanaan. Koko kesä on buukattu täyteen keikkoja, ja jatkossa edessä on paljon enemmän esiintymisiä Ruotsissa.

Käärijä avasi tien

Viime viikot KAJ on kiertänyt erilaisissa euroviisutapahtumissa, joissa yhtye on tavannut faneja ja mediaa Britanniassa ja Espanjassa.

– On erikoista tulla Suomesta ja tavata ihmisiä, jotka sanovat, että "tehän olette aina parhaita" ja ajatella, että mitä ihmettä. Sitten muistaa, että hehän ajattelevat, että me olemme Ruotsista, Åhman sanoo.

Jos KAJ voittaa, on kyseessä ensimmäinen kerta sitten vuoden 1991, kun euroviisuvoittaja esitetään ruotsiksi. Silloin voiton vei Carolan Fångad av en stormvind.

– Me teimme sen selväksi alusta lähtien, joten kukaan ei ole pyytänyt meitä kääntämään kappaletta englanniksi, Norrgård sanoo.

Suomi on tullut tunnetuksi siitä, että se ottaa Euroviisuissa riskejä ja sekä Lordi että Käärijä ovat nostaneet suomalaista profiilia kilpailussa.

– Tuntuu siltä, että Käärijä avasi meille tien. Uskoisin, että on ihmisten mielestä jännittävää, että Ruotsi lähettää kisoihin jotain aivan muuta kuin tavanomaisen pop-kappaleen, Åhman sanoo.