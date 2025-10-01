Negative-yhtye palaa 13 vuoden jälkeen lavoille.

Tamperelainen Negative-yhtye on tekemässä paluun. Tiedotteen mukaan yhtye esiintyy Tampereen Tammelan stadionilla järjestettässä Manserock stadionilla -konserttissa lauantaina 1.8.2026. Yhtye saa kunnian avata konsertti-illan.

Yli 10-vuotisen uran tehnyt yhtye löi läpi The Moment of Our Love -biisillä vuonna 2003, ja jatkoi hittiputkea kappaleilla kuten Still Alive, Frozen to Lose It All, In My Heaven ja End of the Line. Yhtye keikkaili ympäri maailmaa Japania ja Kiinaa myöten. Bändi soitti viimeisen julkisen keikkansa vuonna 2013.

– Onpa hienoa ja samalla hyvin nostalgista käynnistää Negative, jonka paluuta on kyselty kaikki nämä vuodet. Nyt oli oikea aika palata pelikentälle, ja antaa monille hyvin tärkeiden ja rakkaiden biisien soida livenä. Olemme poikamaisen innoissamme, sanoo Jonne Aaron.