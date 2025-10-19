Limp Bizkitin basisti Sam Rivers oli kuollessaan 48-vuotias.

Limp Bizkit -yhtyeen basisti Sam Rivers on kuollut. Bändi kertoo asiasta Instagramissa. Hän oli 48-vuotias, kertoo muun muassa BBC.

– Menetimme tänään veljemme. Bändikaverimme. Sydämenlyöntimme. Sam Rivers ei ollut vain basistimme – hän oli puhdasta taikaa. Jokaisen kappaleen syke, kaaoksen rauha, äänen sielu, yhtye kirjoittaa sivuillaan.

– Ensimmäisestä yhdessä soittamastamme nuotista lähtien Sam toi mukanaan valoa ja rytmiä, jota ei voi korvata. Hänen lahjakkuutensa oli luontevaa, hänen läsnäolonsa unohtumatonta, hänen sydämensä valtava, yhtye jatkaa.

He kertovat, miten jakoivat yhdessä niin monia erilaisia hetkiä, jotka merkitsivät enemmän, kun Rivers oli niissä mukana.

– Hän oli kerran elämässä -tyyppinen ihminen. Todellinen legenda legendojen joukossa. Hänen henkensä elää ikuisesti jokaisessa groovessa, jokaisella lavalla, jokaisessa muistossa. Rakastamme sinua, Sam. Kannamme sinua mukanamme, aina, yhtye kirjoittaa koskettavasti.

Kirjoituksen ovat allekirjoittaneet yhtyeen muut jäsenet laulaja Fred Durst, kitaristi Wes Borland, rumpali John Otto ja dj Lethal.

Riversin kuolinsyytä ei ole kerrottu.

Dj Lethal kirjoitti yhtyeen julkaisun alle, että he ovat shokissa.

Apua maksasairauteen

Rivers palkittiin parhaana basistina Gibson-palkinnolla vuonna 2000.

Raising Hell: Backstage Tales from the Lives of Metal Legends -kirjassa kerrotaan, että Rivers jätti Limp Bizkitin vuonna 2015 useaksi vuodeksi liiallisen juomisen aiheuttaman maksasairauden vuoksi. Hän kertoi kirjassa lopettaneensa juomisen ja sai hoitoa sekä maksansiirron.

Yhtye sai alkunsa vuonna 1994. Hiphop-rock-tyylillään ja kirosanoja täynnä olevilla sanoituksillaan se oli 90-luvun lopun suosittu ääni ja sen ansiosta raskas musiikki nousi valtavirtaan.

Yhtyeen hittialbumeita ovat muun muassa Significant Other ja Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, ja sillä on hittisinglejä, kuten Take a Look Around ja ykköshitti Rollin' (Air Raid Vehicle).

Yhtye julkaisi syyskuussa uuden singlen Making Love to Morgan Wallen ja esiintyi Reading Festivalilla elokuussa.

Edellisestä Still Suck -albumista on aikaa neljä vuotta.

Lähde: BBC