Ace Frehley soitti Kissin alkuperäisessä ja tunnetuimmassa kokoonpanossa.

Kiss-yhtyeen kitaristina tunnettu Paul "Ace" Frehley on kuollut 74-vuotiaana.

Muusikon omaiset kertoivat asiasta tiedotteessaan muun muassa yhdysvaltalaislehti Varietylle ja Rolling Stonelle.

Frehleyn omaiset eivät kertoneet tarkemmin muusikon kuolinsyystä. Viime viikolla Frehley ilmoitti peruvansa kaikki loppuvuoden keikkansa terveyssyistä.

Frehley promokuvauksissa ilman maskia vuonna 2021.Copyright © 2025 BACKGRID, Inc./All Over Press

Teatraalisissa kasvomeikeissä esiintynyt yhdysvaltalaisyhtye Kiss nousi suursuosioon 1970-luvulla. Frehley kuului Paul Stanleyn, Peter Crissin ja Gene Simmonsin kanssa yhtyeen alkuperäiseen ja tunnetuimpaan kokoonpanoon.

– Ace oli ikuinen rock-sotilas. Eläköön hänen perintönsä pitkään, Simmons kirjoitti X-viestipalvelussa.

Frehley pääsi Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan vuonna 2014 muiden Kissin alkuperäisjäsenten kanssa.

Avaruusmies Bronxista

New Yorkin Bronxissa vuonna 1951 syntynyt Frehley liittyi Kiss-yhtyeeseen 1970-luvun alussa. Frehleyn käsialaa oli yhtyeen alkuaikoina kehitelty, salaman muotoisista S-kirjaimista muodostunut logo.

Yhtyeen jäsenillä oli oma lavapersoona, ja Frehleyn Spacemaniksi tai Space Aceksi kutsuttuun persoonaan kuului silmien ympärille maalatut hopeiset tähtimeikit.

Frehleyn näyttävään lavaesiintymiseen kuului myös Gibson Les Paul -kitaransa kaulamikrofonin paikalle asennettu savukone.

Kissin sävellys- ja sanoitustyöstä vastasivat pääosin Simmons ja Stanley, mutta Frehleyn kitaristitaidot ja lavakarisma olivat osanaan avustamassa yhtyeen nousemista suosioon.

Vuonna 1978 Kissin kaikki neljä jäsentä julkaisivat omaa nimeään kantavat soololevyt. Frehleyn levyllä julkaistu versio Russ Ballardin säveltämästä New York Groove -kappaleesta oli nelikon soololevyjen isoin hitti, ja Frehleyn nimeä kantava albumikin myi eniten.

Frehley lähti yhtyeestä vuonna 1982.

Frehley kasasi itselleen taustayhtyeen, joka julkaisi Frehley's Comet -nimellä kaksi studioalbumia 1980-luvulla. Vuosikymmenen lopulla Frehley päätti luopua nimestä ja julkaisi yhtyeen kolmannen albumin omalla nimellään.

Frehley palasi Kissin kokoonpanoon vielä vuonna 1996 alkuperäisen kokoonpanon paluukiertueelle. Vuonna 2002 hän jätti taas yhtyeen Kissin jäähyväiskiertueeksi tituleeratun kiertueen jälkeen.

2000- ja 2010-luvuilla Frehley teki vielä useamman soololevyn, joista tuorein julkaistiin viime vuonna.