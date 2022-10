The Crown -sarja etsii nuoren prinssi Harryn näyttelijää – aikaisempi kokemus ei ole välttämätöntä

Netflix julkaisi casting-kutsun, jossa etsitään näyttelijää The Crown -sarjaan kuningatar Elisabetin pojanpoika prinssi Harry n rooliin 16–20-vuotiaana. Kutsussa pyydetään kaikkia hakijoita lähettämään valokuva itsestään sekä 30 sekunnin video, jossa kerrotaan jostakin, mitä he rakastavat. Ilmoituksessa korostetaan, että rooli ei vaadi aiempaa ammattikokemusta, vaan vain vahvaa fyysistä samankaltaisuutta prinssin kanssa.

Viime kuussa Netflix ilmoitti, että nuoren prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen roolien näyttelijät on valittu. Meg Bellamy ottaa prinsessan roolin, kun taas prinssi Williamia esittävät useat näyttelijät hahmon ikääntyessä: 16-vuotias Rufus Kampa ja 21-vuotias Ed McVey. The Crown on ensimmäinen ammattimainen tv-esiintyminen kaikille 3 nuorelle näyttelijälle.