The Crown -sarjan kuvaukset keskeytettiin Elisabetin kuoleman vuoksi

– The Crown on rakkauskirje (kuningattarelle), eikä minulla ole tällä hetkellä mitään lisättävää, vain hiljaisuus ja kunnioitus. Odotan, että lopetamme kuvaamisen myös kunnioituksesta, sarjan luoja Peter Morgan kirjoitti Deadlinelle antamassaan lausunnossa.

Sarja kertoo kuningattaren ja hänen kuninkaallisen perheensä elämästä, mutta perustuu vain löyhästi tositapahtumiin. Ohjaaja Stephen Daldry kertoi aiemmin Deadlinelle, että sarjalla on ollut jo pitkään suunnitelmia historiallisen monarkin kuoleman varalta.

– Kukaan meistä ei tiedä milloin se aika tulee, mutta olisi oikein ja asianmukaista osoittaa kunnioitusta kuningatarta kohtaan. Se olisi yksinkertainen kunnianosoitus ja kunnioituksen merkki. Hän on kansainvälinen hahmo, ja niin meidän pitäisi tehdä, Daldry kertoi.

The Crown -sarjaa on tuotettu vuodesta 2016 ja tällä hetkellä tehdään jo 5. kautta, joka on sarjan toiseksi viimeinen kausi. Viimeisen eli 6. tuotantokauden ei kuitenkaan odoteta dramatisoivan todellisia tapahtumia.