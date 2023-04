Netflix julkaisi odotetun vilauksen – tältä näyttävät The Crownin prinssi William ja Catherine

Netflixin brittihovin kuninkaalliseen perheeseen keskittyvän The Crown -sarjan kuudennen ja viimeisen kauden tuotanto on käynnissä. Torstaina 27. huhtikuuta Netflix julkaisi ensimmäisen vilauksen siitä, miltä näyttävät sarjassa nuoret prinssi William ja prinsessa Catherine . Sarjassa Williamia näyttelee Ed McVey ja Catherinea Meg Bellamy.

William ja Catherine tapasivat toisensa 2000-luvun alussa opiskellessaan St. Andrew'sin yliopistossa. He alkoivat seurustella vuonna 2003, mutta erosivat vuonna 2007 hetkeksi , palaten kuitenkin varsin pian takaisin yhteen. Pariskunta meni naimisiin vuonna 2011 ja he ovat sittemmin saaneet kolme lasta: prinssi Georgen , prinsessa Charlotten sekä prinssi Louisin .

/All Over Press

/All Over Press

The Crown on äärimmäisen suosittu sarja ympäri maailman, mutta se on kerännyt myös kritiikkiä, varsinkin tuoreempien tuotantokausiensa johdosta. Sarjaa on muun muassa kritisoitu siitä, että siinä otetaan liikaa taiteellisia vapauksia suhteellisten tuoreiden tapahtumien suhteen, kertoo The Guardian.