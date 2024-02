Seurapomo paljasti Jarmo Kekäläisen avuntarjouksen potkujen jälkeen – tästä syystä suomalainen sai väistyä

– Viestimme oli, että muutos on tehty. Tämä on prosessi, jonka läpi menemme, jotta kehittyisimme paljon paremmaksi jääkiekkoseuraksi, yhtenäiseksi jääkiekkoseuraksi, Davidson sanoi.

Davidson perusteli Kekäläisen potkuja riittämättömillä tuloksilla. Itäisen konferenssin viimeisenä majaileva Blue Jackets on ollut tällä kaudella yksi sarjan heikoimmista joukkueista. Viimeksi se pelasi NHL:n pudotuspeleissä vuonna 2020. Kaikkiaan joukkue pelasi Kekäläisen 11 vuoden aikana pudotuspeleissä viidesti.

– Tämä on vaikea päivä minulle, koska Jarmo Kekäläinen on ystävä ja todella viisas ja lahjakas manageri. Tuloksemme eivät valitettavasti ole olleet riittävän hyviä. ME kaikki, minä kiekkotoimintojen johtajana mukaan lukien, olemme vastuussa tästä, Davidson sanoi.